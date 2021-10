Mark Zuckerberg perde US$ 6 bilhões após queda do Whatsapp, Facebook e Instagram

Diretor-executivo viu ações da empresa despencarem quase 5% após interrupção nos serviços das redes sociais; patrimônio do empresário agora é estimado em US$ 117 bilhões

EFE/SHAWN THEW Empresa também sofreu com vazamento de documentos e denúncias e ex-funcionária



Após horas de interrupção mundial dos serviços, as ações do Facebook caíram quase 5%. Para o diretor-executivo da rede social, Mark Zuckerberg, isso representou um prejuízo de US$ 6 bilhões. Ao longo dos últimos cinco dias, as ações do Facebook caíram 7,74% em Wall Street e 13% em setembro. Além da interrupção, a empresa também foi afetada pela entrevista concedida por uma ex-funcionária ao programa ’60 Minutes’ e pelos documentos que provam que o Facebook teria ciência de que a plataforma pode ser nociva para os usuários. De acordo com dados da Forbes, a fortuna de Zuckerberg caiu para US$ 117 bilhões, fazendo com que ele seja a sexta pessoa mais rica do mundo. Já a Bloomberg projeta o empresário com um patrimônio de US$ 121 bilhões após os problemas desta segunda.

*Com informações da EFE