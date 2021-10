‘Não podemos ficar à mercê da tirania dos donos de redes sociais’, diz Graeml após queda do Facebook

Comentarista do programa ‘Os Pingos Nos Is’ falou sobre a instabilidade apresentada pelas plataformas nesta segunda-feira, 4

Pixabay / LoboStudioHambur Aplicativos apresentaram instabilidade e viram seus serviços caírem nesta segunda



O Whatsapp, o Instagram e o Facebook pararam de funcionar no começo da tarde desta segunda-feira, 4. De acordo com o site DownDetector, que monitora ocorrências adversas nas plataformas digitais ao redor do mundo, mais de 27 mil problemas foram reportados no WhatsApp do Brasil entre as 12h e 13h. Também há relatos do aumento das reclamações em países como Estados Unidos, Bélgica e Japão. O volume de acessos na plataforma que monitora as reclamações foi tão grande que o próprio DownDetector também apresentou instabilidade. Com as falhas, os usuários foram para outras redes sociais, como Twitter e Telegram, que também registraram oscilações, mas seguiram online.

Durante sua participação no programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan, a comentarista Cristina Graeml disse que a sociedade ficou dependente das redes sociais e salientou que o povo não pode ficar “à mercê da tirania dos monopólios das redes sociais”. “É incrível a gente ver a dependência a que chegamos. Por isso a gente insiste na questão da liberdade. A gente precisa ter liberdade para usar as redes e não pode ficar à mercê da tirania dos donos de redes que acabam tendo o monopólio de algumas delas. A gente vê que eles vêm censurando apenas um lado do espectro ideológico por questões políticas e ideológicas. Agora pegou todo mundo. Quando pega todo mundo, as pessoas sentem o tranco. Tem muita gente aplaudindo e pessoalmente é o que mais me assusta. Nem tanto a censura de alguns tiranos de big techs, mas as pessoas que aplaudem isso. […] Estou fazendo esse apanhado geral porque hoje estamos todos sem a liberdade de uso das redes sociais por outro motivo”, afirmou Cristina durante o programa.

