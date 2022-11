Maura Healey é a primeira lésbica a ser eleita governadora nos EUA

Candidata do Partido Democrata derrotou o republicano apoiando por Trump e deu uma importante vitória para Biden nas midterms; eleição é histórica

Joseph Prezioso / AFP Maura Healey é a nova governadora de Massachusetts



Apesar de ainda não terem chegado ao fim as apurações, as midterms nos Estados Unidos já fizeram história. A democrata Maura Healey se tornou a primeira candidata lésbica a ser eleita governadora. A atual procuradora-geral de Massachusetts, localizado no nordeste do país, venceu confortavelmente seu adversário e garantiu para os democratas esse importante estado, que estava nas mãos dos republicanos. Aos 51 anos, ela derrotou o republicano Geoff Diehl, apoiado pelo ex-presidente Donald Trump. Essas eleições de meio de mandato foram as primeiras da história com candidatos LGBTQIA+ nos 50 estados do país e na capital Washington D.C., um exemplo de como essa comunidade se tornou uma força eleitoral cada vez mais poderosa no país. A maioria concorre pelo Partido Democrata. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, telefonou na noite desta terça-feira, 8, para alguns dos candidatos do Partido Democrata que foram eleitos na votação de meio mandato. Uma das primeiras ligações foi para a até agora procuradora-geral de Massachusetts, Maura Healey. Com essa vitória histórica, os democratas tomaram dos republicanos os governos de Maryland e Massachusetts, em um momento importante das eleições. O democrata Wes Moore ganhou em Maryland e se tornou o primeiro governador negro do estado, depois de dois mandatos do republicano Larry Hogan. Já Maura Healey, coloca Massachusetts estado de volta nas mãos dos democratas após dois mandatos do republicano Charlie Baker. Por outro lado, os republicanos mantiveram, como esperado, grandes estados como Flórida e Texas.