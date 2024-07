Melania Trump chama atirador de ‘monstro’ que via Trump como ‘máquina desumana’

Ex-primeira-dama se pronunciou neste domingo sobre o atentado contra o marido, ressaltou o lado humano dele e manifestou solidariedade à família do apoiador morto no comício

Shawn Thew/EFE/28/03/2018 Melania Trump é casada com Donald Trump desde 2005



A ex-primeira-dama Melania Trump condenou o homem que tentou assassinar seu marido, Donald Trump, chamando-o de “monstro” e criticando a visão do agressor sobre o ex-presidente. Em comunicado divulgado neste domingo (14), Melania destacou que o atirador via Trump como uma “máquina política desumana”, ignorando seu lado humano. “Um monstro que viu meu marido como uma máquina política desumana e tentou aniquilar a paixão de Donald: sua risada, inteligência, amor pela música e inspiração.” Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato por um atirador de 20 anos que foi morto no local. O ex-presidente sofreu um ferimento leve na orelha direita e está se recuperando com sua família em seu clube de golfe em Bedminster, Nova Jersey.

Melania Trump, que manteve uma postura discreta durante a campanha eleitoral do marido, enfatizou a importância do lado humano de Trump, afirmando que ele é um homem generoso e amoroso. Ela também lembrou que a política deve ser inferior ao amor. “Os aspectos fundamentais da vida de meu marido – seu lado humano – foram enterrados sob a máquina política. Donald, o homem generoso e amoroso com quem passei os melhores e os piores momentos”, disse Melania. “Não nos esqueçamos de que opiniões, políticas e jogos políticos são inferiores ao amor.”

Melania expressou suas condolências à vítima que morreu e aos dois feridos em estado grave que estavam presentes no comício. “Somos todos humanos e, fundamentalmente, instintivamente, queremos ajudar uns aos outros. A política americana é apenas um veículo que pode elevar nossas comunidades. O amor, a compaixão, a bondade e a empatia são necessários”, acrescentou. O Serviço Secreto abateu o atirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, que havia se posicionado no telhado de um prédio próximo ao local do comício. Um dos tiros atingiu Trump na orelha direita, causando um pequeno ferimento que ensanguentou seu rosto. Ivanka Trump, filha do ex-presidente, escreveu nas redes sociais que tem certeza de que sua mãe e ex-mulher do candidato, Ivana, o protegeu do céu. Ivana Trump morreu exatamente neste dia, há dois anos.

*Com informações da EFE

Publicada por Felipe Cerqueira