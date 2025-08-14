Melania Trump planeja processar Hunter Biden por difamação

Advogados da primeira-dama pedem que o filho do ex-presidente dos EUA retire acusação de que Melania conheceu Trump por intermédio de Jeffrey Epstein

Shawn Thew/EFE/28/03/2018 Melania Trump anunciou que pretende processar Hunter Biden, reivindicando mais de US$ 1 bilhão



Melania Trump anunciou que pretende processar Hunter Biden, reivindicando mais de US$ 1 bilhão. A ação se baseia em uma declaração feita por Biden, na qual ele afirma que Jeffrey Epstein apresentou Melania a Donald Trump na década de 1990. Os advogados de Melania consideram essa afirmação como falsa e difamatória, alegando que ela resultou em prejuízos financeiros e danos à sua imagem pública. Em uma carta datada de 6 de agosto, a equipe jurídica de Melania exige que Hunter Biden faça uma retratação pública e um pedido de desculpas. Caso contrário, eles ameaçam entrar com uma ação judicial. A declaração de Biden foi atribuída ao escritor Michael Wolff, que é conhecido por suas obras sobre figuras políticas.

O casal Trump, por sua vez, defende que se conheceram em 1998, durante um evento da New York Fashion Week. Essa informação contrasta com a alegação de Biden, que sugere um encontro anterior. A disputa entre as partes levanta questões sobre a veracidade das informações divulgadas e suas implicações legais. A situação se torna ainda mais complexa à medida que as partes envolvidas se posicionam publicamente. A resposta de Hunter Biden e a possível evolução do caso podem gerar repercussões significativas, tanto para ele quanto para Melania Trump.

