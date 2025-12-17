Meloni considera ‘prematuro’ assinar acordo UE-Mercosul
Como justificativa, a primeira-ministra italiana afirma que algumas das salvaguardas que a Itália deseja para proteger seus agricultores ainda precisam ser finalizadas
Andreas SOLARO / AFPPrimeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afirma que Roma não está pronta para assinar um amplo acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul
A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmou nesta quarta-feira (17) que Roma não está pronta para assinar um amplo acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.
“Seria prematuro assinar o acordo nos próximos dias”, já que algumas das salvaguardas que a Itália deseja para proteger seus agricultores ainda precisam ser finalizadas, disse ela em um discurso no Parlamento.
