Mergulhador fica encurralado em túnel cheio de água após desabamento e precisa agir rápido; veja vídeo

Kai Gillet estava realizando uma inspeção de rotina quando o acidente aconteceu; profissional usava um traje cheio de ar que dificultava sua locomoção

Reprodução/TikTok/@kaithediver Kai Gillet realizava uma inspeção de rotina no Reino Unido quando túnel começou a desmoronar



Um mergulhador do Reino Unido passou por momentos de apuros enquanto realizava uma inspeção em um túnel. Kai Gillet, de 27 anos, que costuma gravar seu trabalho e compartilhar nas redes socais, registrou o momento em que o local começa a desabar e o deixa encurralado. Segundo o tabloide ‘The Mirror’, tudo aconteceu na cidade de Brighton quando o homem foi realizar uma avaliação de rotina no lugar, tendo como objetivo ver se havia rachaduras, tijolos soltos, danos que prejudicassem a estrutura do local. No vídeo compartilhado no TikTok, ele diz que sentiu grandes vibrações, mas não se importou porque é algo normal, porém, na sequência percebeu que o túnel estava colapsando e a água começou a entrar de forma mais rápida, fazendo com que nível aumentasse. Em entrevista ao The Mirror, ele contou que precisou agir rápido para conseguir sair com vida do local, até porque ele estava com o traje de mergulho cheio de ar que o faz flutuar e o pressiona contra as paredes do túnel, ou seja, ele não poderia sair do local.

“Tudo aconteceu extremamente rápido. Compreensivelmente, é fácil entrar em pânico nesse tipo de situação, mas você tem que manter o foco na respiração e manter a calma, especialmente se você estiver em uma situação em que o ar é uma prioridade”, disse o mergulhando, acrescentando que é necessário pensar rápido para “fazer passo a passo e elaborar um plano para sair com segurança é muito importante”. Gillet conta que tentou tirar o ar da sua roupa para que ele pudesse afundar e se livrar. Ele diz que isso ajudou um pouco. “O vídeo ficou absolutamente louco — teve mais de 8 milhões de visualizações e continua subindo. Nunca imaginei o tipo de reação que isso causaria. Tantas pessoas me enviaram mensagens, estendendo a mão para se certificar de que estou bem, o que é adorável”, disse o jovem em entrevista.