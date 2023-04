Corpo de pescador desaparecido desde o começo do mês é encontrado no Rio de Janeiro

Mauro Estêncio Filho teria sido ‘engolido’ por uma grande onda no dia 5; buscas não conseguiram localizar o homem, que foi visto por um colega neste fim de semana

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Corpo de Mauro Estêncio Filho foi encontrado a seis quilômetros de distância de onde foi pescar no dia 5 de abril



O corpo do pescador Mauro Estêncio Filho, de 65 anos e que estava desaparecido desde o dia 5 de abril, foi encontrado em Saquarema, na região dos lagos do Rio de Janeiro. Ele havia saído para pescar numa região de costa, conhecida como Costão da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, mas foi “engolido” por uma grande onda. O mar estava agitado e com ondas muito altas. Segundo testemunhas, Mauro ainda tentou nadar em direção à faixa de areia, mas desapareceu logo depois. Equipes de busca do grupamento de salvamento do Corpo de Bombeiros foram acionadas para tentar encontrá-lo. Participaram das buscas mergulhadores com diversas embarcações, sem sucesso. Neste final de semana, um outro pescador, que seria amigo de Mauro, foi quem encontrou o corpo em uma praia de reserva em Saquarema, a seis quilômetro de distância de onde a vítima havia ido pescar no começo de abril. O corpo foi encontrado em estágio avançado de decomposição. Os Bombeiros foram acionados, e o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, para que a família possa fazer os procedimentos de velório e sepultamento do pescador.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga