Merkel vê dificuldades para negociações sobre fundo de recuperação da UE

Clemens Bilan/EFE A aprovação do fundo exige consentimento de todos os 27 países da União Europeia



A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, previu nesta sexta-feira que serão “muito difíceis” as negociações durante a reunião de cúpula de líderes da União Europeia (UE) para discutir a criação de um fundo de recuperação destinado aos países do bloco mais afetados pela pandemia de coronavírus. “Preciso dizer que as diferenças ainda são muito, muito grandes e não tenho certeza de que podemos chegar a uma decisão desta vez”, disse a chanceler.

Líderes da UE vão se reunir nesta sexta-feira (17) e no sábado (18) para debater uma proposta da Comissão Europeia de estabelecer um fundo de recuperação no valor de 750 bilhões de euros. A aprovação do fundo exige consentimento de todos os 27 países da União Europeia. Também antes de ir para a reunião, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, disse ver “menos de 50% de chances” de a proposta ser aprovada neste fim de semana.

