Espanha: Catalunha adota restrições para conter avanço da Covid-19

As medidas visam impedir contágios pela doença, após o governo regional reconhecer que há transmissão comunitária do coronavírus

EFE/EPA/MADRID CITY HALL Estão proibidas reuniões com mais de dez pessoas, a capacidade de bares e restaurantes foi reduzida para 50% e casas noturnas ficarão fechadas



O governo regional da Catalunha anunciou nesta sexta-feira (1) medidas restritivas à mobilidade em Barcelona, em sua área metropolitana e outras regiões para impedir a expansão da Covid-19 após o aumento de casos da doença nos últimos dias. Essas medidas visam impedir o contágio, depois que o governo regional reconheceu que há transmissão comunitária, mais difícil de controlar do que quando se trata de surtos isolados. A previsão, segundo o governo catalão, é que as restrições permaneçam por 15 dias.

Estão proibidas reuniões com mais de dez pessoas, a capacidade de bares e restaurantes foi reduzida para 50% e casas noturnas ficarão fechadas. Além disso, recomenda-se que a população cumpra isolamento social e não saia de casa, exceto por estrita necessidade, e não se desloque para suas segundas residências. A ministra da Presidência e porta-voz do governo, Meritxell Budó, que anunciou as medidas, apelou ao “dever cívico” dos catalães de respeitar as restrições para interromper a expansão da Covid-19, pois é a “última chance” antes tomar “medidas mais drásticas”, uma vez que “a pandemia continua e avança sem controle”.

Segundo os dados oficiais, nas últimas 24 horas, a Catalunha registrou 1.293 novos casos positivos, dos quais 884 – 68,5% – correspondem à Área Metropolitana de Barcelona, a mais populosa da região e que foi severamente afetada durante o pico da pandemia. Ao todo, são 258.855 registros da Covid-19 na Espanha e 28.416 óbitos pela doença, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

*Com informações da EFE