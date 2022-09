México instala comitê de emergências para avaliar danos após terremoto

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o tremor de 7,7 na escala Richter; autoridades não acreditam em tsunami

EFE/José Méndez Prédios foram evacuados na capital no momento do tremor de terra e assustou população



O governo do México instalou o Comitê Nacional de Emergências para monitorar a atividade sísmica e concluir a avaliação dos danos, após o terremoto de 7,7 graus na escala Richter que deixou um morto, um ferido, danos estruturais em casas e quedas de energia. O tremor, com epicentro ao sul de Coalcomán, no estado central de Michoacán, ocorreu justamente no aniversário dos terremotos de 19 de setembro de 1985 e 2017, considerados os dois mais destrutivos da história recente do país. De acordo com números oficiais, o fenômeno foi sentido por aproximadamente 48 milhões de mexicanos e os estados mais afetados foram Michoacán e Colima. “As avaliações detalhadas das condições estruturais das casas, edifícios e infraestruturas estão sendo atualmente realizadas por engenheiros e equipes técnicas nos estados mais afetados: Michoacán e Colima”, diz último relatório das autoridades mexicanas. Inicialmente, as autoridades comunicaram “danos médios e graves, sem quantificação”. Segundo o Comitê Nacional de Emergências, que se reuniu no Centro de Comando da Guarda Nacional, não é esperada uma subida significativa do nível do mar no México. O Serviço Sismológico Nacional informou que até as 16 horas (hora local; 18h em Brasília) tinham sido registrados 217 réplicas, sendo 5,3 graus a de maior magnitude.

Inicialmente, a magnitude foi reportada como 6,8, depois o Serviço Sismológico Nacional definiu 7,4, mas o chefe da agência, Arturo Iglesias, atualizou a intensidade para 7,7 graus posteriormente. A coordenadora nacional de Proteção Civil, Laura Velázquez, informou que dois avisos de tsunami foram emitidos através da Secretaria da Marinha, mas não é esperada uma subida significativa do nível do mar. Em Manzanillo, no estado de Colima, foi reportada a morte de uma pessoa devido ao colapso do teto de uma loja de departamentos, segundo confirmou o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. Em Michoacán, onde foi o epicentro, uma pessoa ficou ferida pela queda de um vidro em um hospital público rural do Instituto Mexicano do Seguro Social (IMSS). Também foram relatadas falhas no sistema de serviço elétrico e danos estruturais em casas no município de Manzanillo. A Comissão Nacional da Água do México (Conagua) disse que estava monitorando o estado das infraestruturas das barragens em funcionamento “para verificar o seu correto funcionamento”.

A Comissão Federal de Eletricidade (CFE) afirmou ter restabelecido o fornecimento de energia para 90% dos 2 milhões de mexicanos afetados pelo terremoto nos estados de México, Jalisco, Michoacán, Colima e na Cidade do México. O IMSS, que é responsável pelos hospitais públicos para trabalhadores mexicanos, comunicou danos menores em dois hospitais e continua a fazer avaliações, enquanto o Instituto de Segurança e Serviços Sociais para Trabalhadores do Estado (ISSSTE), que é responsável pelos funcionários públicos em Apatzingán, comunicou danos no terceiro andar, e as autoridades evacuaram o local. O Ministério da Saúde mexicano informou que os pacientes foram evacuados “sem incidentes” do Hospital Integral de Maruata, que sofreu danos estruturais.

*Com informações da EFE