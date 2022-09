Ministro do TSE proíbe Bolsonaro de usar imagens de discurso em Londres em propaganda eleitoral

Benedito Gonçalves também determinou que o deputado Eduardo Bolsonaro exclua a postagem em seu perfil no Twitter

Reprodução/Jovem Pan News Presidente Bolsonaro fez um discurso a apoiadores brasileiros em Londres



O ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), proibiu, nesta segunda-feira, 19, o presidente e candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) a usar imagens do discurso feito na sacada da embaixada brasileira em Londres, no domingo, 18, em propaganda eleitoral. Além disso, o ministro determinou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) exclua, em até 24 horas, a postagem do discurso em seu perfil no Twitter. No domingo, o presidente viajou ao Reino Unido para acompanhar o funeral da Rainha Elizabeth II. Na oportunidade, Bolsonaro fez um discurso a apoiadores brasileiros no local. A candidata à Presidência da República pelo União Brasil, Soraya Thronicke, entrou com uma ação contra o presidente, dizendo que ele tem se “notabilizado pela utilização de eventos a que comparece na condição de chefe de Estado, custeados com recursos públicos e inacessíveis aos demais candidatos, com posterior divulgação em meios oficiais e redes sociais de campanha, para promoção de sua candidatura à reeleição”. O uso da embaixada para o discurso, de acordo com Gonçalves, foi indevido.