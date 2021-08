México recebe voo com 124 refugiados afegãos e promete apoiar pedidos de asilo

Segundo governo local, maior parte dos que chegaram ao país latino nesta quarta-feira, 25, são funcionários de empresas de comunicação

EFE/Secretaria de Relaciones Exteriores de México Refugiados foram recebidos por chanceler do México



O governo do México informou nesta quarta-feira, 25, que recebeu um voo com 124 refugiados vindos do Afeganistão nas primeiras horas do dia. Eles chegaram ao aeroporto da Cidade do México, capital do país, e foram recebidos por uma comitiva liderada pelo chanceler Marcelo Ebrard. “O México decidiu apoiar os pedidos de refúgio, asilo, visto humanitário, para pessoas no Afeganistão que pediram para ter essa condição”, explicou o titular da Secretaria de Relações Exteriores. Segundo Ebrard, a maior parte dos refugiados são funcionários de veículos de comunicação do país da Ásia Central. Entre eles, estão uma correspondente do jornal norte-americano The New York Times. Esta é a segunda chegada de refugiados no país latino desde a crise iniciada quando o Talibã assumiu o comando do Afeganistão há quase duas semanas. Poucas horas antes da chegada do avião com comunicadores, o México deu boas vindas a cinco cidadãs afegãs e ao marido de uma delas que integram uma equipe de robótica e tinham solicitado refúgio na região.