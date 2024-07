México suspende voos e evacua turistas por causa do furacão Beryl

Espera-se que o furacão, com ventos máximos sustentados de 175 km/h atinja o território mexicano entre a noite desta quinta-feira e madrugada de sexta

EFE/Alonso Cupul Motociclistas estão fazendo fila para carregar combustível esta quinta-feira, antes da aproximação do ciclo Beryl



Centenas de turistas foram evacuados e dezenas de voos foram suspensos no México nesta quinta-feira (4), horas antes de o furacão Beryl atingir a costa do Caribe mexicano. Aproximadamente 100 voos domésticos e internacionais programados entre esta quinta e sexta-feira (5) foram cancelados no Aeroporto de Cancún, o principal terminal aéreo do Caribe mexicano. Beryl, de categoria 2 em uma escala de cinco, estava localizado a 345 km de Tulum, uma cidade turística na costa, cerca de duas horas ao sul do famoso balneário de Cancún, de acordo com o mais recente relatório do Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos. Espera-se que o furacão, com ventos máximos sustentados de 175 km/h e que já deixou sete mortos em sua passagem pelas ilhas do Caribe e Venezuela, atinja o território mexicano entre a noite desta quinta-feira e a madrugada de sexta-feira. Em seguida, ele deverá seguir em direção à península de Yucatán, conforme indicado pelo NHC. O governo mexicano estima que Beryl atingirá a costa mexicana como um furacão de categoria 1 e atravessará a Península de Yucatán para depois entrar no Golfo do México.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em Tulum, onde o governo ordenou a suspensão das atividades a partir das 18h, horário de Brasília, a população reforçou a proteção dos estabelecimentos com tábuas de madeira enquanto os supermercados fecharam as portas. No aeroporto do município com cerca de 47.000 habitantes – suspendeu suas operações à tarde. Vários turistas foram evacuados dos hotéis ao longo da costa, enquanto outros tentavam sair da zona de impacto de ônibus. No entanto, alguns ainda aproveitavam um dia ensolarado na praia antes de se refugiarem em seus alojamentos. “Nosso voo foi cancelado e tivemos que pagar por duas noites adicionais (de hotel). Estamos um pouco temerosos, mas estamos convencidos de que as pessoas estão preparadas e sabem o que fazer”, disse Virginia Rebollar, uma turista mexicana que viajou com outros três familiares. A Defesa Civil também ordenou a suspensão das atividades em Felipe Carrillo Puerto e José María Morelos, no estado de Quintana Roo, as áreas que devem ser mais afetadas pelo ciclone. O Exército mexicano desdobrou cerca de 8.000 soldados em Tulum e anunciou que está preparado com suprimentos alimentares e 34.000 litros de água purificada para distribuir à população.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Américo