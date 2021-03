Miami Beach adota toque de recolher devido a multidões de turistas por causa das férias de primavera

Com mais de 2 milhões de infectados, a Flórida é o terceiro estado com mais casos de Covid-19 nos Estados Unidos

Nas últimas semanas, vem sendo registradas no local inúmeras festas, inclusive em cima de caminhonetes



As autoridades de Miami determinaram, a partir da noite deste sábado, 20, um toque de recolher e fecharam as pontes de acesso à ilha turística de Miami Beach. A medida tem o objetivo de conter as aglomerações na região, que tradicionalmente recebe muitos jovens durante o recesso universitário de primavera no país. Nas últimas semanas, vem sendo registradas no local inúmeras festas, inclusive em cima de caminhonetes, e atos de desrespeito ao uso de máscaras e ao distanciamento devido à pandemia da Covid-19.

A polícia já prendeu quase mil pessoas e, em alguns casos, chegou a entrar em confronto, inclusive contra pessoas armadas. Um tradicional bar de Miami Beach, por exemplo, foi depredado depois de tomar a decisão de fechar as portas, já que não podia controlar o fluxo de pessoas e garantir a saúde de sua equipe. Com mais de 2 milhões de infectados, a Flórida é o terceiro estado com mais casos de Covid-19 nos Estados Unidos.

