Michael Mosley, famoso apresentador britânico, é encontrado morto na Grécia

Autoridades locais descartaram a possibilidade de crime, investigando se a morte foi resultado de uma queda

Reprodução/Instagram/@michaelmosley_official Michael Mosley foi encontrado morto da Grécia



O famoso apresentador britânico Michael Mosley foi encontrado morto da Grécia. A informação foi confirmada pela sua esposa, Clare Bailey Mosley, na manhã deste domingo (9). O apresentador desapareceu na ilha de Symi, na Grécia, após sair para uma caminhada na praia de Agios Nikolaos. Sua esposa notificou o desaparecimento após ele não retornar ao local onde estavam hospedados. Uma equipe de busca e resgate foi enviada de Atenas para auxiliar nas buscas, que duraram quatro dias e contaram com drones, helicópteros e outros equipamentos. A mulher prestou homenagem ao marido após o corpo ser encontrado, agradecendo o apoio e as mensagens de carinho recebidas. “É devastador ter perdido Michael, meu marido maravilhoso, engraçado, gentil e brilhante”, disse ela em um comunicado confirmando sua morte. Clare expressou sua gratidão pela manifestação de amor de pessoas ao redor do mundo, destacando a importância que Michael teve na vida de muitos.

O corpo de Mosley foi encontrado em uma encosta perto do bar da praia de Agia Marina, na madrugada de domingo. Autoridades locais descartaram a possibilidade de crime, investigando se a morte foi resultado de uma queda. Michael Mosley era conhecido no Reino Unido por seus programas de TV sobre alimentação e dietas, promovendo métodos como jejum intermitente e dieta pobre em carboidratos. Nascido na Índia, ele estudou medicina em Londres e trabalhou como apresentador, documentarista, jornalista e autor. Colegas de trabalho o descreveram como um “tesouro nacional” e um homem extremamente talentoso, elogiando sua paixão por explicar a ciência de forma acessível ao público.

