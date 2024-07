Microsoft relata que falha em sistema da empresa gerou apagão pelo mundo

Empresa informou estar investigando causa do problema, enquanto trabalha para restaurar acesso dos usuários ao redor do mundo

A Microsoft informou nesta sexta-feira (19), que uma falha impede a utilização de softwares e serviços da companhia. O problema afeta empresas e usuários no mundo todo. “Estamos investigando um problema que impacta o acesso aos aplicativos do Microsoft 365 e a serviços”, disse a companhia nas redes sociais. A Microsoft detalhou que a queda dos seus sistemas atinge usuários e companhias ao redor do mundo, inclusive empresas aéreas que tiveram de cancelar voos. Na página de status do Azure, a plataforma de computação em nuvem da Microsoft, a empresa disse que o problema começou na noite de quinta-feira (18), afetando sistemas em todo o centro dos Estados Unidos. Em uma atualização, a Microsoft disse que havia determinado a causa e estava trabalhando para restaurar o acesso aos seus usuários.

A interrupção forçou a companhia aérea americana Frontier a cancelar alguns voos nos EUA. Há registros de que a holandesa KLM suspendeu a maioria dos seus voos, afetada pela falha em sistemas computacionais. A Ryanair comunicou que a interrupção está fora de seu controle e recomendou a passageiros que cheguem ao aeroporto de partida ao menos três horas antes da viagem. O aeroporto de Londres Gatwick tem problemas nas áreas de check-in, bagagens e segurança. Já o aeroporto de Berlim interrompeu operações.

