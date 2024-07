Mortes por Covid-19 registram queda pela segunda semana consecutiva no Brasil

Desde que a situação da pandemia se estabilizou no país, o Conass passou a divulgar os dados semanalmente, ao invés de diariamente

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) informou que foram contabilizados 19 óbitos por Covid-19 na última semana epidemiológica. Este número marca a segunda semana consecutiva com menos de 20 mortes pela doença no Brasil. Desde que a situação da pandemia se estabilizou no país, o Conass passou a divulgar os dados semanalmente, ao invés de diariamente. Na semana anterior, foram registrados 15 óbitos, o que também representa uma diminuição significativa em comparação com períodos anteriores. A atualização do calendário vacinal é reforçada como uma medida essencial para manter a situação sob controle. Desde o início da pandemia, em março de 2020, o Brasil registrou 712.571 mortes e 38.840.000 casos de Ccvid-19, de acordo com dados do Ministério da Saúde e do Conass.

Publicado por Luisa Cardoso