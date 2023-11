Milei acusa Lula de interferência na campanha presidencial na Argentina

Candidato libertário afirmou que recebeu denúncias de aliados de Jair Bolsonaro e de alguns jornalistas de que presidente brasileiro estaria financiando campanha negativa contra ele

Juan MABROMATA / AFP No primeiro turno das eleições, Sergio Massa recebeu 36,2% dos votos enquanto Milei ficou com 30,19%



Candidato à presidência da Argentina, Javier Milei afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está interferindo nas eleições argentinas e “difundindo medo” no país. Em uma entrevista ao jornal La Nación, ele indicou que aliados do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e alguns jornalistas do Brasil denunciaram que Lula está interferindo na campanha argentina e financiando parte dela. Milei também comentou que os rumores sobre um possível aumento no preço das passagens de transporte público em uma eventual gestão sua são parte de uma campanha negativa promovida pelo seu adversário, o ministro da Economia Sergio Massa. Além disso, haveria um grupo de consultores brasileiros especializados em campanhas negativas, que estariam disseminando o medo na sociedade.

Milei ressaltou a gravidade institucional dessa situação, afirmando que Massa estaria utilizando recursos do Estado para realizar um ataque às instituições e promover uma campanha negativa contra outros candidatos. As acusações revelam a tensão política presente na campanha presidencial argentina e levantam questões sobre a integridade do processo eleitoral e a utilização de recursos do Estado para fins políticos. Para o libertário, o uso de recursos do Estado para promover uma campanha negativa contra outros candidatos é uma afronta às instituições argentinas.

O economista alertou para os riscos desse tipo de prática, que pode comprometer a lisura do processo eleitoral e minar a confiança da população nas instituições democráticas. A segunda fase do pleito para a escolha do novo chefe de Estado será no dia 19 de novembro. No 1° turno, realizado no dia 22 de outubro, Massa recebeu 36,2% dos votos enquanto Milei ficou com 30,19% dos votos.