PT formaliza apoio a Sergio Massa contra Javier Milei nas eleições da Argentina

Segundo turno para escolher o novo presidente do país vizinho será no dia 19 de novembro; no 1° turno, o atual ministro da Economia recebeu 36,2% dos votos

Emiliano Lasalvia e Luis Robayo/AFP Sérgio Massa e Javier Milei disputarão segundo turno das eleições argentinas em 19 de novembro



O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou apoio ao candidato Sergio Massa, do partido União pela Pátria, no segundo turno das eleições presidenciais da Argentina. O atual ministro da Economia do país vizinho vai concorrer contra o candidato Javier Milei, do partido conservador La Libertad Avanza. “Justamente nesse contexto dois projetos de sociedade se enfrentam: um, representado pela candidatura presidencial de Sergio Massa, de perfil democrático e popular, com um programa de governo de desenvolvimento e justiça social; e outro, do candidato Javier Milei, representando a extrema-direita e o ultraneoliberalismo econômico do salve-se quem puder. Nós, brasileiros e brasileiras, conhecemos bem essa segunda alternativa de extrema-direita, que também governou nosso país no período anterior. Conhecemos toda a dor e o sofrimento que o descaso com a vida do povo significou para nosso país”, afirmou a nota do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O documento traz a data desta segunda-feira, 6, e é assinado pela presidente nacional da legenda, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e pelo Secretário de Relações Internacionais do partido, Romênio Pereira. A segunda fase do pleito para a escolha do novo chefe de Estado será no dia 19 de novembro. No 1° turno, realizado no dia 22 de outubro, Massa recebeu 36,2% dos votos enquanto Milei ficou com 30,19% dos votos. “Não temos dúvida em apoiar a candidatura de Sergio Massa, da coalizão União pela Pátria, no nosso país irmão” , formalizou o PT.