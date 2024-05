Milei acusa Sánchez de levar ‘pobreza e morte’ para a Espanha

Óscar Puente, ministro dos Transportes da Espanha, também acusou o presidente argentino ingerir substâncias; Em nota oficial, Milei relembrou o processo de Begoña Gómez, que fez o primeiro-ministro espanhol pensar em renunciar ao cargo

Juan MABROMATA / AFP Milei viajará daqui a duas semanas à Espanha, onde vai participar, assim como em 2022, de um evento organizado pelo partido opositor de extrema direita Vox



O governo argentino, liderado por Javier Milei, acusou nesta sexta-feira (03) o premier da Espanha, Pedro Sánchez, de levar “pobreza e morte” para a sua população e de conduzir o país à dissolução, ao repudiar as declarações de um ministro de Madri que o acusou de ingerir substâncias. “Sánchez colocou em risco a classe média com suas políticas socialistas que trazem apenas pobreza e morte”, publicou a presidência argentina na rede social “X” (antigo Twitter), acusando Sánchez de ter “colocado em risco a união do reino, fazendo pactos com separatistas e levando à dissolução de Espanha”, referindo-se ao acordo político entre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e partidos separatistas bascos e catalães para formar um governo em 2023. A presidência argentina também acusou Sánchez de “ter problemas mais importantes para resolver, como as acusações de corrupção que recaem sobre sua mulher”, Begoña Gómez é investigada por tráfico de influência e corrupção.

As acusações do governo de extrema direita de Milei foram uma resposta a um comentário feito pelo ministro dos Transportes da Espanha, Oscar Puente, que disse em palestra organizada pelo PSOE: “Vi Milei na TV (…) quando ele saiu, não sei em que estado e antes ou depois da ingestão de que substâncias (…) eu disse: ‘É impossível ele vencer as eleições'”. “Existem pessoas muito ruins que, sendo elas mesmas, chegaram ao topo”, acrescentou Puente, citando como exemplos Milei e o ex-presidente americano Donald Trump. Milei viajará daqui a duas semanas à Espanha, onde vai participar, assim como em 2022, de um evento organizado pelo partido opositor de extrema direita Vox.

*Com informações da AFP