Milei anuncia ‘megadecreto’ que revoga mais de 300 medidas e desregula economia da Argentina

O presidente da Argentina Javier Milei , assinou uma série de decretos que visam uma desregulamentação da economia. O anúncio ocorreu na noite desta quarta-feira, 20. Entre as medidas anunciadas estão as revogações de leis nos setores imobiliários, de abastecimento e de controle de preços. Os decretos também preveem novas regras para a legislação trabalhista, e a conversão de empresas públicas em sociedades anônimas para que sejam privatizadas, além da modernização da legislação aduaneira. No total, segundo Milei, 300 revpgações serão publicadas no Diário Oficial desta quinta-feira, 21. Apesar de ter optado por decretos de necessidade e urgência, os decretos passarão por análise dos parlamentares. Milei afirmou que a crise fiscal enfrentada pela Argentina ocorre por responsabilidade da classe política, que segundo ele “nunca quis enfrentar o problema”. “As crises na Argentina tem origem na mesma causa: o déficit fiscal. Nos últimos 123 anos, em 113 tivemos déficit fiscal”, disse. “Mas como a classe política nunca quis enfrentar o problema, recorreu ao aumento de impostos ou a impressão de moeda para financiar esse déficit”. Foi o segundo pacote de medidas econômicas anunciado por Milei desde que assumiu a Presidência. Há duas semanas, ele desvalorizou o peso e congelou obras públicas e reduziu subsídios e repasses federais a províncias do interior do país.