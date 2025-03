Milei considera propor ao Mercosul acordo de livre comércio com Trump

Caso não obtenha a concordância do Brasil, Uruguai e Paraguai, governo argentino poderá optar por buscar um pacto bilateral diretamente com os americanos

A Argentina está se preparando para apresentar uma proposta ao Mercosul visando um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. O governo de Javier Milei, caso não obtenha a concordância do Brasil, Uruguai e Paraguai, poderá optar por buscar um pacto bilateral diretamente com os americanos. As negociações pretendem flexibilizar as regras atuais para facilitar a redução das tarifas de importação. As discussões sobre essa proposta serão iniciadas em reuniões de coordenadores do Mercosul, que ocorrerão em Buenos Aires. A expectativa é que os países membros analisem a viabilidade do acordo e suas implicações para a região. A Argentina está determinada a avançar nas tratativas, independentemente da posição dos outros países do bloco.

Recentemente, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou seu apoio à iniciativa de Milei, afirmando que estaria disposto a considerar um acordo de livre comércio com a Argentina. Ele elogiou Milei, destacando-o como um líder significativo. Essa declaração pode influenciar as negociações e a postura dos países do Mercosul. Apesar das diferenças políticas entre Milei e o presidente brasileiro Lula, a relação bilateral entre Argentina e Brasil permanece ativa. Os dois países continuam a dialogar sobre diversos temas, incluindo comércio, investimentos, cooperação em energia nuclear, migração e projetos energéticos, o que demonstra a importância da parceria regional.

