Trump avalia possível parceria individual de livre comércio com a Argentina

Posicionamento aconteceu depois do presidente argentino, Javier Milei, voltar a ameaçar sair do Mercosul; questionado por jornalistas sobre o assunto, líder americano ainda exaltou o trabalho de Milei

Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP



Na última segunda-feira (3), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou interesse em estabelecer um acordo de livre comércio com a Argentina. Essa manifestação ocorreu após declarações do presidente argentino, Javier Milei, que sugeriu a possibilidade de a Argentina deixar o Mercosul.

Milei argumentou que o bloco econômico sul-americano favorece principalmente a economia brasileira e destacou que um acordo comercial com os Estados Unidos poderia ser um passo estratégico para o crescimento econômico da Argentina. Em uma conversa informal com jornalistas na Casa Branca, Trump afirmou que adoraria concretizar esse acordo e elogiou Milei como um grande líder na América Latina.

A proposta de Milei, no entanto, gerou reações mistas dentro da Argentina. A União Industrial Argentina, por exemplo, defendeu a importância de fortalecer as relações comerciais com o Brasil e destacou o papel crucial do Mercosul. Em um relatório recente, a entidade argumentou que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia oferece uma oportunidade concreta para melhorar o comércio e os investimentos no bloco. O documento enfatiza a necessidade de uma postura estratégica nas relações internacionais, contrastando com a posição de Milei de romper com o Mercosul.

Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA