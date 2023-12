Milei e primeiro-ministro da Hungria falam em atuar juntos ‘contra a esquerda internacional’

O futuro presidente da Argentina, Javier Milei, e o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, se reuniram no sábado, 9, em Buenos Aires, para tratar de uma cooperação política em prol de “tornar mais efetiva a luta contra a esquerda internacional”. Bertalan Havasi, assessor de imprensa de Orbán, confirmou a afirmação à agência de notícias húngara MTI. Os dois políticos discutiram, também, temas relacionados com as relações bilaterais. O húngaro está na Argentina participando da posse de Javier Milei, e descreveu o argentino como “uma esperança para a América Latina”. Em seu perfil no X (antigo Twitter), Órban publicou: “Uma nova esperança para a América Latina. Parabenizei o presidente Milei pela sua vitória esmagadora nas eleições presidenciais da Argentina. Obrigado pelo convite!”.

A new hope for Latin America! I congratulated President @JMilei today on his landslide victory at the presidential elections in Argentina. Thank you for the invitation! pic.twitter.com/lFg70mq6aX

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 9, 2023