Milei manda indireta para Lula e diz que bloqueio do X no Brasil é opressão típica de tiranos

O presidente da Argentina, Javier Milei, fez uma crítica velada ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao se referir ao bloqueio do X no Brasil como um exemplo de “opressão típica de tiranos”. Durante sua fala no Foro de Madri, em Buenos Aires, Milei afirmou que a Justiça brasileira, influenciada pelo governo petista, está impedindo a operação da plataforma. Milei questionou quem, senão um tirano, poderia aprovar um ato tão repressivo. Ele destacou que a situação no Brasil é alarmante e que a liberdade de expressão está sendo cerceada. O presidente argentino também criticou a mídia brasileira, alegando que ela defende a liberdade de expressão apenas para seus próprios interesses, enquanto silencia vozes divergentes.

A polêmica em torno do bloqueio do X no Brasil envolve o bilionário Elon Musk, proprietário da plataforma, que se viu em conflito com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ministro determinou a suspensão da rede social no país após a recusa da empresa em remover perfis de pessoas sob investigação e em nomear um representante legal no Brasil. Diana Mondino, ministra das Relações Exteriores da Argentina, também se manifestou sobre a questão, expressando preocupação com a liberdade de expressão nas redes sociais, embora não tenha mencionado o Brasil diretamente. As relações entre Brasil e Argentina têm se deteriorado desde que Milei assumiu a presidência. Trocas de ofensas públicas entre os dois líderes se tornaram comuns, com Lula chamando Milei de “corrupto” e “comunista”. Por sua vez, Milei se recusou a se desculpar por suas declarações, intensificando ainda mais a tensão entre os países.

