Milei, ‘o radical’, estampa capa da revista Time da edição de junho

‘O radical’, é com essa chamada o presidente da Argentina, Javier Milei, aparece estampando a capa da revista americana Time da edição de junho. O líder argentino concedeu uma longa entrevista à revista e destacou como pretende implementar medidas econômicas de “terapia de choque” para tirar o país da crise econômica e controlar a inflação. Segundo Milei, a Argentina enfrentava déficits gêmeos, fiscal e das transações correntes, em níveis críticos herdados do governo anterior. Ele ressaltou a necessidade de lidar com questões como o déficit fiscal e a impressão de dinheiro para estabilizar a economia. O presidente afirmou que o ajuste teve um impacto significativo nos primeiros meses de seu mandato, com uma redução expressiva nos déficits fiscais.

Com os preços relativos mais realistas, Milei observou uma forte expansão em setores antes estagnados, embora tenha apontado que o consumo de bens não duráveis permaneceu estável. Ele projeta uma recuperação em “V” para a economia argentina, com expectativas de crescimento e impulso adicional na atividade quando os controles cambiais forem liberados. Na entrevista, Milei também abordou as reformas estruturais que pretende aprovar no Congresso, as manifestações de estudantes universitários contra seu governo e destacou sua visão sobre as relações internacionais, considerando os Estados Unidos como um aliado estratégico e defendendo o direito de Israel à legítima defesa.

Ele também abordou a questão da China, afirmando que não forma alianças estratégicas com comunistas, mas respeita a liberdade das pessoas em suas escolhas. A ministra das Relações Exteriores argentina conduz uma agenda comercial com o país asiático, buscando manter o vínculo comercial. Milei é mais um dos presidentes argentinos a estampar a revista Time durante sua história. Ramón Castillo foi o primeiro, em maio de 1941. Juan Domingo e Eva Perón, figuras que deram origem ao peronismo, e Raul Alfonsín, também estiveram presentes.