Milei sobe ao palco durante show de namorada comediante e prevê ‘meses duros’ na Argentina

Presidente argentino afirmou que gestão anterior deixou ‘bombas por todos os lados’, mas que governo está trabalhando 24 horas por dia e tempos árduos irão valer a pena

LUIS ROBAYO / AFP Milei enfrenta diversos protestos na Argentina por conta de 'mega decreto' que propôs para a Constituição



O presidente da Argentina, Javier Milei, antecipou que virão “meses duros” ao improvisar uma breve mensagem no palco do teatro onde se apresentava sua namorada, a comediante Fátima Flórez, famosa por suas imitações de celebridades e políticos. Milei, que assumiu a presidência argentina no último dia 10 em meio a um contexto econômico e social complexo, assistiu na noite de sexta-feira, 29, uma apresentação de “Fátima 100%”, peça que sua namorada estreou dias atrás na cidade de Mar del Plata, principal destino turístico da costa atlântica da Argentina. “Sinceramente, é difícil dizer: a situação é muito complicada. Eles nos deixaram bombas por todos os lados. Trabalhamos 24 horas por dia, para desarmar o quilombo que eles nos deixaram. Serão meses duros pela frente, mas, ao contrário do que se passou nos últimos 100 anos, esses meses vão valer a pena, vamos nos levantar e vamos sair fortes”, disse Milei, muito aplaudido pelo público presente.

Uma forte operação de segurança foi implantada em redor do teatro, incluindo cercas, atrás das quais se reuniram curiosos, seguidores do mandatário e também cidadãos que protestavam contra o polêmico pacote de reformas promovido pelo chefe de Estado e o plano de fiscalização severo ajuste fiscal implementado em seu governo. “Tremendo show”, comentou nas primeiras horas deste sábado em mensagem através da rede social Instagram, onde postou uma foto em que é visto com Flórez; a ministra do Capital Humano, Sandra Pettovello, e a secretária-geral da Presidência e irmã do presidente, Karina Milei, logo após o término do espetáculo. Vídeos feitos pelo público e divulgados nas redes sociais mostram a imitação de Milei por Flórez em um trecho de seu show e o momento em que o presidente sobe ao palco ao final da peça.

As imagens mostram a saudação efusiva, com beijos e abraços, entre Milei e Flórez, visivelmente emocionados, e as palavras que o mandatário improvisou, com o microfone na mão, após o show humorístico e musical da namorada. Flórez, que ficou conhecida por imitar a ex-presidente Cristina Kirchner e outras celebridades locais e internacionais, não desempenha o papel oficial de primeira-dama da Argentina nem mora com o presidente, que ainda não se estabeleceu na residência oficial da Quinta de Olivos. No entanto, a multifacetada artista esteve presente nos eventos realizados para marcar a posse presidencial de Milei, no dia 10 deste mês, quando chegou a aparecer com o mandatário na histórica varanda da Casa Rosada.

*Com informações da agência EFE