Milei veta ajuda para reconstrução de Bahía Blanca, cidade afetada por inundações

Desastre natural resultou em 18 mortes e prejuízos financeiros significativos, levando à necessidade de um investimento de 200 bilhões de pesos argentinos, equivalente a aproximadamente R$ 934 milhões

EFE/Pablo Presti Fotografia aérea de ruas inundadas por fortes águas neste verão, em Bahía Blanca (Argentina). O governo da província de Buenos Aires afirmou que pode haver mais vítimas de produtos temporários na cidade argentina de Bahía Blanca, assim como há ruas onde os serviços de emergência não podem ser transportados através de abrigos sob dois metros de água



O presidente da Argentina, Javier Milei, decidiu vetar uma proposta de lei que visava a criação de um fundo extraordinário destinado à ajuda e reconstrução de Bahía Blanca, cidade que sofreu severos danos devido a inundações em março. O desastre natural resultou em 18 mortes e prejuízos financeiros significativos, levando à necessidade de um investimento de 200 bilhões de pesos argentinos, equivalente a aproximadamente R$ 934 milhões. A justificativa do governo para o veto se baseia na falta de uma indicação clara sobre a origem dos recursos necessários para financiar as despesas previstas na lei. O porta-voz do presidente, Manuel Adorni, destacou que a proposta contraria a política de equilíbrio fiscal adotada pela administração atual. Ele também mencionou que o governo já havia disponibilizado assistência a cerca de 32 mil pessoas desabrigadas, com um pagamento único que pode chegar a US$ 2.500, ou cerca de R$ 14 mil.

A proposta que foi rejeitada incluía uma série de medidas de apoio, como subsídios, créditos com juros reduzidos, prazos de carência para o pagamento de dívidas e isenções fiscais para as vítimas das inundações. As chuvas intensas que atingiram a região duplicaram a média anual de precipitação, resultando em danos que foram estimados em cerca de US$ 400 milhões, ou R$ 2,1 bilhões. Em resposta à calamidade, o governo federal decretou três dias de luto nacional e mobilizou o Exército para auxiliar nas operações de socorro e recuperação.

