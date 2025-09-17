Charles III recebe Trump no castelo de Windsor, nos arredores de Londres

Segunda visita do presidente americano ao país inclui discussões sobre comércio e estreita relações diplomáticas entre os EUA e o Reino Unido

EFE/EPA/Tim Hammond/RAF/UK MOD HANDOUT HANDOUT Donald J. Trump durante sua visita de estado ao Reino Unido, no Castelo de Windsor, em Windsor



O rei Charles III deu as boas-vindas nesta quarta-feira (17), na propriedade de Windsor, nos arredores de Londres, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e à primeira-dama, Melania, dando início oficial à visita de Estado do líder republicano ao Reino Unido. Charles III e a rainha Camilla saudaram os Trump na Casa Victoria, nos terrenos do castelo de Windsor, depois que o presidente e a primeira-dama chegaram de helicóptero à propriedade, onde os príncipes de Gales, William e Catherine, os esperavam.

Esta é a segunda visita de Estado que o presidente americano faz ao Reino Unido, depois da de 2019, durante seu primeiro mandato. Como parte da pompa que cerca esta visita, a Artilharia de Cavalaria do Rei disparou 41 tiros de seis canhões da Primeira Guerra Mundial nos jardins do castelo enquanto Trump cumprimentava os reis e os hinos dos dois países eram tocados. Os Trump, os reis e os príncipes de Gales se deslocaram para o castelo em carruagens separadas a partir da Casa Victoria, escoltados por soldados do Regimento de Cavalaria Montada da Casa Real, com suas tradicionais túnicas vermelhas.

Na chamada carruagem de Estado irlandesa, viajaram o rei e o presidente, enquanto na de Estado Escocesa, viajaram a rainha Camilla e Melania Trump, e atrás, os príncipes de Gales com o embaixador dos EUA em Londres, Warren Stephens, em um Ascot Landau. No percurso, que não esteve aberto ao público por razões de segurança, passaram perto da Frogmore House, onde os duques de Sussex, Harry e Meghan, celebraram o jantar no dia de seu casamento, e também perto da Frogmore Cottage, lar dos duques antes de deixarem a Casa Real em 2020.

Uma vez no castelo, no pátio da fortaleza, será realizada a cerimônia de boas-vindas com a Guarda de Honra. A presença do presidente americano em território britânico não está isenta de polêmica, já que está prevista para esta tarde uma manifestação em Londres contra Trump. Além disso, a polícia do Vale do Tâmisa, à qual pertence a cidade de Windsor, informou que quatro pessoas foram presas sob suspeita de “comunicações maliciosas” após a projeção de imagens de Trump e do pedófilo condenado Jeffrey Epstein sobre a parede de uma das torres do castelo de Windsor. O grupo ‘Led By Donkeys’ (Liderados por burros) compartilhou uma imagem da projeção na rede social Instagram, junto à mensagem “Olá Donald, bem-vindo ao castelo de Windsor”.

*Com informações da EFE e Luca Bassani