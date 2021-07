Milhares de manifestantes vão às ruas em Cuba para protestar contra o governo

País sofre uma grave escassez de medicamentos, produtos básicos e também atravessa a terceira e pior onda de Covid-19

EFE/Yander Zamora Presidente Miguel Díaz-Canel caminhou acompanhado por apoiadores e pediu resposta aos protestos



Milhares de cubanos saíram às ruas de Havana e outras cidades do país neste domingo, 11, para protestar contra o governo. Os manifestantes pediam “liberdade” e “abaixo à ditadura”, além de protestarem contra a crise econômica e sanitária. Houve confronto com as forças de Segurança no Parque da Fraternidade, onde mais de mil pessoas se reuniram diante da forte presença de militares e policiais, que levaram muitas pessoas presas. Houve também grupos organizados de apoiadores do governo, que gritaram “Eu sou Fidel” ou “Canel, meu amigo, o povo está contigo”, em alusão ao presidente Miguel Díaz-Canel. O protesto fez história, já que é a primeira vez que um grande grupo de cubanos sai às ruas de Havana para protestar contra o governo desde a crise econômica de 1994. Cuba sofre uma grave escassez de medicamentos, produtos básicos e também atravessa a terceira e pior onda de Covid-19. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusou “mercenários pagos pelo governo dos EUA” de organizarem os protestos. Mais tarde, falou ao vivo na televisão estatal e pediu para que seus apoiadores estejam prontos para o “combate” em resposta aos atos. Após as manifestações, o serviço de internet móvel em todo o país foi cortado, presumivelmente para impedir a divulgação de vídeos dos protestos e reduzir a capacidade de reunião dos participantes.

*Com informações da EFE