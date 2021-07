‘Foi mágico’, diz bilionário Richard Branson após voo teste ao espaço

Ele viajou a bordo de uma aeronave de sua empresa, Virgin Galactic, que decolou do estado de Novo México, nos Estados Unidos

EFE/ Antoni Belchi Aeronave decolou do Novo México



O bilionário britânico Richard Branson falou neste domingo, 11, sobre a emoção que sentiu ao fazer um voo teste ao espaço. Ele viajou a bordo de uma aeronave de sua empresa, Virgin Galactic, que decolou do Estado de Novo México, nos Estados Unidos. “Foi mágico”, disse o empresário na pista de pouso da base Spaceport America, depois de uma hora de viagem a bordo do avião VSS Unity junto a outras cinco pessoas. O voo alcançou mais de 80 quilômetros de altitude. “Eu sonhava com este momento desde que era pequeno, mas nada havia me preparado para ter uma vista da Terra do espaço”, completou. Vestido com o traje azul da missão Unity 22, o britânico se disse honrado por ter feito o voo teste, que tinha como missão avaliar a experiência de futuros clientes durante o trajeto. Por um período de quatro minutos, os seis ocupantes experimentaram a ausência de gravidade. “Estamos aqui para tornar o espaço acessível para todos e impactar a nova geração de sonhadores. Realizem o sonho de viajar ao espaço”, disse Branson.

*Com informações da EFE