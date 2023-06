Milhares de pessoas deixam suas casas por causa de risco de erupção de vulcão nas Filipinas

Cerca de 13 mil pessoas já deixaram as redondezas em um raio de 6.000 quilômetros da cratera do vulcão Mayon

FRANCIS R. MALASIG/EFE Erupção em vulcão nas Filipinas causou a remoção de milhares de pessoas de suas casas



Nas Filipinas, o vulcão Mayon estava expelindo lava por suas encostas nesta segunda-feira, 12, o que levou as autoridades a alertar os moradores do entorno a fugirem de suas casas. Cerca de 13 mil pessoas já deixaram as redondezas em um raio de 6.000 quilômetros da cratera. O alerta agora é o risco da erupção suave se transformar em uma erupção violenta e com risco de vida. Isto porque, logo abaixo da montanha há vilarejos ocupado por pessoas que a gerações moram por lá por não terem para onde ir. Desde a noite de domingo, 11, quando o vulcão expeliu maior quantidade de lava, o risco de erupção violenta é maior, alerta Teresito Bacolcol, diretor do Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia. O especialista afirma que, se isso acontecer, os moradores que vivem em qualquer zona de perigo deve evacuar para abrigos de emergência.