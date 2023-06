Urso-negro é visto em praia dos Estados Unidos e assusta banhistas

Em vídeo gravado pelos banhistas, animal passeia tranquilamente entre as pessoas e se refresca no mar

Reprodução/Twitter/CBSPhiladelphia Nem a presença dos banhista inibiu o urso-negro de se refrescar



No Estado da Flórida, localizado no extremo sudeste dos Estados Unidos, um filhote de urso-negro foi flagrado passeando tranquilamente em uma movimentada praia. O grande número de pessoas não assustou o mamífero, que nadou sossegadamente; nem mesmo a proximidade de alguns curiosos atrapalhou o animal de se refrescar. Depois do banho de mar, o filhote caminhou entre os banhistas, que ficaram bastante assustados com sua presença como mostram os vídeos gravados e que circulam pelas redes sociais. No fim da faixa de areia, o animal se dirigiu a uma região com vegetação rasteira e não foi mais visto.

FLORIDA BEACH BEAR! 🐻

Check out this guy go for a swim right next to beachgoers today in Destin! Remember to keep your distance from wild animals (this cub safely got away from the crowd thankfully). Credit: @cbcpa79 pic.twitter.com/rdxn1LLjFD — Matt Devitt (@MattDevittWINK) June 11, 2023