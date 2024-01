Militares dos EUA vão ao Equador para discutir combate ao crime

Visita tem como objetivo fortalecer a cooperação entre os dois países no enfrentamento ao caos vivido pela nação sul-americana

Galo Paguay / AFP Soldados do Equador estão na rua para combater onda de violência no país



Funcionários de alto escalão militar dos Estados Unidos viajam ao Equador para debater estratégias de combate ao crime. A visita, promovida pelo Departamento de Estado, tem como objetivo fortalecer a cooperação entre os dois países no enfrentamento dessa questão. A comitiva norte-americana busca compartilhar experiências e discutir possíveis medidas conjuntas para combater a criminalidade. A iniciativa reflete o compromisso dos EUA em estabelecer parcerias internacionais no combate ao crime e na promoção da segurança global. A visita ocorre em um momento em que o tema da segurança se torna cada vez mais relevante na agenda internacional. No começo da semana, o presidente equatoriano Daniel Noboa decretou estado de emergência após uma onda de violência amedrontar o país. Até o momento, pelo menos 13 pessoas morreram desde o novo pico de ataques de grupos organizados.