Incêndio em boate no Equador deixa duas pessoas mortas e nove feridas

As autoridades investigam o caso como um ato de terrorismo, mas ainda não identificaram os responsáveis

STR / AFP País vive onda de violencia desde que líder criminoso fugiu da prisão



Um incêndio em uma boate na cidade de El Coca, no Equador, resultou na morte de duas pessoas e deixou outras nove feridas. O incidente ocorreu por volta das 22h de quarta-feira e se alastrou para 11 edifícios próximos. A polícia está tratando o caso como um ato de terrorismo, mas ainda não conseguiu identificar os responsáveis. O país tem enfrentado uma onda de violência desde a fuga do líder de uma gangue da prisão. Diante disso, o presidente Daniel Noboa decretou estado de exceção e determinou medidas para combater os grupos criminosos na última terça-feira, 9. As ruas estão sendo patrulhadas por soldados das Forças Armadas e várias pessoas suspeitas já foram detidas. Além disso, os presídios equatorianos têm enfrentado conflitos frequentes.