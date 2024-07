Ministério das Relações Exteriores emite nota de alerta para brasileiros na Venezuela

Em comunicado, órgão pede que civis tenham cuidado ao se dirigirem à Caracas, cidade onde manifestações contra Nicolás Maduro tem ocorrido desde a tarde desta segunda-feira

EFE/Henry Chirinos Nota foi emitida na noite desta segunda-feira (29)



O Ministério das Relações Exteriores emitiu na noite desta segunda-feira (29), uma nota em que recomenda que brasileiros e brasileiras residentes, em trânsito ou com viagem marcada para a Venezuela, acompanhem a página e as mídias sociais oficiais da Embaixada do Brasil em Caracas, mantendo-se informados em relação à situação de segurança nas áreas onde se encontram e para evitarem aglomerações. Na nota ainda é possível consultar um número de telefone para contato em caso de emergência envolvendo brasileiros +58 414-3723337 (com whatsapp). O plantão consular geral do Itamaraty pode ser contatado por meio do telefone +55 (61) 98260-0610.