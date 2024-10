Ministério Público da Argentina pede suspensão do processo de jogadores de rúgbi franceses acusados de estupro

O Ministério Público da Argentina solicitou nesta sexta-feira (4) a suspensão do processo envolvendo dois jogadores franceses de rúgbi acusados de estupro. Segundo fontes judiciais, a medida pode encerrar o caso. A defesa havia solicitado o sobrestamento (suspensão temporária) ao Ministério Público, que acatou o pedido e solicitou uma audiência com o juiz responsável. A sessão foi marcada para o dia 18 de outubro, mas a decisão final deve ser anunciada após cerca de dez dias, informou o porta-voz do Poder Judiciário de Mendoza , Martín Ahumada.