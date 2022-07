Ministros britânicos renunciam após Johnson nomear acusado de assédio para cargo importante

Chris Pincher admitiu ter apalpado dois homens enquanto estava embriagado; caso abalou ainda mais o premiê já enfraquecido

JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT / AFP Secretário de Saúde da Grã-Bretanha, Sajid Javid (E), o primeiro-ministro britânico Boris Johnson (C) e o chanceler do Tesouro da Grã-Bretanha, Rishi Sunak



O ministro da Saúde, Sajid Javid, e o ministro das Finanças, Rishi Sunak, do Reino Unido, renunciaram nesta terça-feira, 5, aos seus cargos em protesto contra o primeiro-ministro conservador, Boris Johnson, que nomeou para um cargo importante um líder conservador que precisou abdicar de sua posição por conduta imprópria. Chris Pincher admitiu ter apalpado dois homens enquanto estava embriagado, um deles um deputado. Esse é mais um escândalo político para o chefe de Governo já enfraquecido. Tanto Javid como Sunak anunciaram sua decisão dizendo que perderam a esperança de romper com uma cultura de tolerância aos escândalos que mantêm Johnson na defensiva há meses.

Esse é mais um dos problemas que Johnson enfrenta. No mês de junho o premiê ficou próximo de perder seu cargo ao passar por uma moção de censura apresentada por conservadores rebeldes. Para Javid, essa experiência deveria ter lhe dado a oportunidade de demonstrar “humildade, firmeza e de [seguir] um novo caminho”. O primeiro-ministro, de 58 anos, ainda enfrenta uma investigação parlamentar que determinará se mentiu em sua defesa sobre o Partygate. A erosão de sua imagem resultou em derrotas dos conservadores em duas eleições parciais no fim de junho, uma delas no reduto histórico dos Tories, que foi parar nas mãos dos Trabalhistas. Esta crise política se soma às dificuldades que o país enfrenta para se adaptar à sua saída da União Europeia (UE) em 2020, com tensões com o bloco dos 27 sobre a fronteira terrestre entre a República da Irlanda e a província britânica da Irlanda do Norte.

*Com informações da AFP