Tiroteio em festa nos EUA deixa ao menos três mortos e sete feridos

Ataque aconteceu em Indiana e polícia investiga o caso; esse foi mais um dos atentados realizado durante as comemorações de 4 de julho

REUTERS/Cheney Orr Subúrbio de Highland Park foi palco de um dos tiroteios realizado nas comemorações de 4 de julho



Um tiroteio foi realizado na segunda-feira, 4, durante uma festa na cidade de Gary, em Indiana, nos Estados Unidos. Ao menos três pessoas, entre 20 e 26 anos, morreram e sete ficaram feridas, segundo a emissora Fox. A polícia local informou que algumas vítimas foram por conta própria para o hospital, enquanto outras precisaram ser socorridas. O estado de saúde delas não foi divulgado. As autoridades procuram pelo suspeito e investigam a origem dos ataques, mas imprensa local já classifica o ocorrido como “tiroteio em massa”. De janeiro até o começo de julho, os EUA registraram 309 tiroteios em massa em 2022. O caso aconteceu poucas horas depois que um atirador interrompeu o desfile de 4 de julho no subúrbio de Illinois, em Chicago, e deixou seis pessoas mortas e 24 gravemente feridas, e após dois policiais serem baleados na Filadélfia durante um show com queima de fogos. A cidade de Gary possui cerca de 75 mil habitantes e fica a 80 quilômetros de Highland Park, onde aconteceu o tiroteio na segunda pela amanhã durante as celebrações do dia da independência.