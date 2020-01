Mísseis atingem base militar americana de Al Asad no Iraque

Reprodução/Twitter A TV estatal do Irã disse que pelo menos dez mísseis teriam atingido o local



Vários locais ao redor do Iraque foram bombardeados por mísseis na noite desta terça-feira (7), informou uma fonte do Exército americano ao canal Fox News. Um deles é a base militar iraquiana de Al Asad, usada pelas tropas da coalizão dos Estados Unidos no Iraque.

De acordo com o militar, tratam-se de “mísseis de cruzeiro ou mísseis balísticos de curto alcance”. A TV estatal do Irã disse que pelo menos dez teriam atingido Al Asad. Esta é a base militar que o presidente Donald Trump esteve na comemoração do Dia de Ação de Graças, em 28 de setembro de 2019.

Uma base militar dos EUA perto do aeroporto de Erbil também foi alvo, informou uma agência de notícias local.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Stephanie Grisham, afirmou que o governo “está ciente das notícias dos ataques” e que “o presidente já foi avisado e está monitorando a situação de perto e consultando a sua equipe de segurança nacional”.

Confira:

"It's coming, it's coming…third is coming"

Footage allegedly shows the moment that #Iranian missiles lands in #Iraq's Ain AlAssad air base that hosts #US troops pic.twitter.com/wlRQZgYk7C — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 8, 2020

🎥 «انتقام سخت» آغاز شد/ حملات سنگین موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد pic.twitter.com/sbw0cwGH6B — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 7, 2020

Na última quinta-feira, uma operação americana no Iraque matou o general Qassim Soleimani, que comandava as Forças Quds, da Guarda Revolucionária do Irã. Desde então, a tensão entre Washington e Teerã vem crescendo.