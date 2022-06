Míssil russo atinge shopping center lotado na Ucrânia

Segundo Zelensky, mais de mil pessoas estavam no local e ‘número de vítimas é impossível de imaginar’

Reprodução/Telegram/@zelenskiy Míssil russo atinge shopping center no centro da Ucrânia



Um míssil russo atingiu um shopping center lotado nesta segunda-feira, 27, na cidade de Kremenchuk, na Ucrânia. Segundo um comunicado do presidente Volodymyr Zelensky, mais de mil civil estavam no local na hora do ataque. “Os ocupantes dispararam foguetes contra o shopping”, escreveu em sua conta no Telegram. “Está pegando fogo, os socorristas estão combatendo o fogo, o número de vítimas é impossível de imaginar”, acrescentou. De acordo com Dmytro Lunin, que chefia o governo regional de Poltava, há pelo menos “dez mortos e mais de 40 feridos. Esta é a situação atual em Kremenchuk por causa do ataque com mísseis”. Porém, ele alerta que o saldo pode se agravar.

Vitali Maletsky, prefeito de Kremenchuk, informou em sua conta no Facebook que “o tiro de míssil atingiu um local muito movimentado sem qualquer relação com as hostilidades”. Segundo o líder ucraniano, a região não apresenta “nenhum perigo para o exército russo” e é sem “valor estratégico”. O governador regional, Dmytro Lunin, denunciou um “crime de guerra” e um “crime contra a humanidade”, bem como um “ate de terror não dissimulado e cínico contra a população civil”. Zelensky criticou esse ataque e disse que Kremenchuk é um local em que as pessoas “tentam levar uma vida normal” e isso irrita os russos. Além disse, declarou que a “Rússia continua a colocar sua impotência nos cidadãos comuns” e que é “inútil esperar adequação e humanidade da parte dela”. Kremenchuk é a cidade em que fica a maior refinaria de petróleo na Ucrânia e antes da guerra tinha 220 mil habitantes.