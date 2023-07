Mitch McConnel, líder republicano no Senado dos EUA, congela durante entrevista coletiva; assista

Senador precisou ser retirado e levado para seu escritório, mas, minutos depois, retornou e disse que estava bem

Reprodução/Twitter/@eixopolitico Mitch McConnell, líder da minoria republicana no Senado dos Estados Unidos



O líder da minoria republicana no Senado dos Estados Unidos, o senador Mitch McConnell, congelou durante uma entrevista coletiva nesta quarta-feira, 26. Ele estava falando quando de repente parou e não se mexeu mais. Passado 30 segundo, outras pessoas que estavam presente no Capitólio, ao lado do senador, se deram conta do que estava acontecendo e começaram a perguntar se ele estava bem e o que estava sentido. De imediato, McConnell não respondeu e continuou paralisado, mesmo após uma pessoa mexer em seu rosto. Sem dar reações, o senador foi afastado da entrevista e levado ao escritório pelo colega de trabalho, John Barrasso, e seu assessor. Contudo, retornou para entrevista minutos depois e, quado questionado por um repórter se estava bem e se o que aconteceu estava relacionado com a queda que teve no começo do ano, respondeu que “estava bem”. McConnell tem 81 anos, e, desde sua queda, ocorrida em 8 de março em um jantar em Washington, que ocasionou em uma concussão, quebra das costelas e longos dias na reabilitação, sua saúde tem sido motivo de preocupação.