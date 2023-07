Mal-educado ou bem treinado? Cachorro de Biden ataca agentes da segurança pela 10ª vez e gera caos na Casa Branca

Cammander é o cão mais novo do presidente dos EUA; chefe de Estado e sua esposa estão tentando encontrar soluções para acalmar o animal, incluindo designar uma área para que ele possa correr e se exercitar

SAUL LOEB / AFP Presidente dos EUA, Joe Biden, acaricia seu novo cão comandante enquanto fala virtualmente com membros do serviço militar para agradecê-los por seus serviços e desejar-lhes um Feliz Natal, no South Court Auditorium da Casa Branca em Washington, DC, em 25 de dezembro de 2021



Commander, o cachorro mais novo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem dado trabalho para os agentes de segurança. Ele atacou pela 10ª vez os responsáveis pela proteção do chefe de Estado norte-americano. Em um dos casos, a vítima teve de ser atendida no hospital. Em outro caso, Jill Biden, esposa do líder estadunidense, “não conseguiu recuperar o controle” do cachorro quando ele avançou em um membro do Serviço Secreto da Casa Branca, informaram meios de comunicação americanos. Commander, um pastor alemão, passou a ser o novo mascote da família Biden após a morte do cachorro Champ. Em um vídeo, Biden foi flagrado jogando uma bola e entrando na Casa Branca com o filhote, acompanhado por sua esposa, enquanto diz a Commander “oi, amigo”. Mas o “amigo” de Biden morde, afirma a imprensa americana, que cita documentos do Serviço Secreto, responsável pela segurança dos altos funcionários americanos. Os arquivos foram obtidos por meio de pedidos da organização conservadora Judicial Watch. “Eu acho que é apenas uma questão de tempo até que um agente ou oficial seja atacado ou mordido”, escreveu um funcionário desse órgão de segurança em um e-mail citado nos documentos.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, foi obrigada a mencionar Commander durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, 25. A família Biden “está tentando encontrar soluções”, incluindo designar uma área para que “Commander possa correr e se exercitar”, declarou aos jornalistas. O diretor de comunicação da primeira-dama já declarou à CNN que a Casa Branca é um “local único e frequentemente estressante para os animais de estimação” e que os Biden estão tentando estabelecer um novo protocolo. Enquanto isso, Commander terá que passar por treinamento novamente.

Outro pastor-alemão de Biden, Major, também teve problemas para se adaptar à vida na Casa Branca. Em 2021, a família presidencial o enviou temporariamente para sua casa em Delaware para ser adestrado após morder pelo menos um funcionário. Por recomendação de especialistas, a família acabou confiando-o a amigos que vivem “em um ambiente mais tranquilo”. Os Biden também têm um gato chamado Willow. Embora os gatos da Casa Branca tenham ganhado destaque político (o de Clinton, Socks, foi fotografado no Salão Oval), os cães são os grandes protagonistas. Mais de 100 deles percorreram e cheiraram seus corredores.

*Com informações da AFP