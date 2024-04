Modelo tailandesa é encontrada morta no Bahrein após um ano desaparecida

Causa da morte foi declarada como ‘insuficiência pulmonar e cardíaca aguda devido à envenenamento por álcool’

Reprodução/RedesSociais Influencer Kaikan Kaennakam foi encontrada morta no Bahrein após mais de um ano desaparecida



O corpo de uma modelo tailandesa, identificada como Kaikan Kaennakam, foi encontrado no Bahrein após mais de um ano desaparecida. A jovem de 31 anos havia se mudado para o Oriente Médio em busca de novas oportunidades de trabalho para sustentar sua família. Após parar de dar notícias em abril de 2023, a família ficou preocupada e não conseguia contatá-la. Os parentes de Kaikan procuraram ajuda da embaixada tailandesa no Bahrein, mas mesmo com o apoio da comunidade local, não conseguiram localizá-la. Foi somente em janeiro deste ano que a embaixada informou à família que o corpo de uma mulher não identificada do Sudeste Asiático estava no necrotério do complexo médico de Salmaniya desde o ano anterior.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Uma tatuagem na perna da mulher foi crucial para identificá-la como a modelo desaparecida. A causa da morte foi declarada como “insuficiência pulmonar e cardíaca aguda devido à envenenamento por álcool”. A família agora busca levar o corpo de volta à Tailândia, acreditando que a morte da jovem é suspeita. A irmã de Kaikan, Suthida Ngernthaworn, postou nas redes sociais que a família quer justiça, pois as fotos do corpo mostravam hematomas, apesar da embaixada no Bahrein ter classificado a causa da morte como intoxicação alcoólica. A mãe da modelo também deseja que o caso seja reaberto e uma nova autópsia seja realizada. A família enfrenta dificuldades financeiras para trazer o corpo de volta, mas busca esclarecimentos sobre a morte da jovem.

*Reportagem produzida com auxílio de IA