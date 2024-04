Arlindo Cruz volta a ser internado por problema cardíaco

O sambista de 65 anos está com um quadro de bradicardia, condição estabelecida quando ocorre uma desaceleração dos batimentos cardíacos, mas não precisou ir para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Reprodução/Instagram/babicruz10 Arlindo Cruz vem lidando com as consequências de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que sofreu em 2017 e afetou sua mobilidade e fala



O cantor Arlindo Cruz foi levado às pressas para um hospital da zona sul do Rio de Janeiro, após passar mal devido a um problema cardíaco. Ele está internado com um quadro de bradicardia, condição estabelecida quando ocorre uma desaceleração dos batimentos cardíacos. Com 65 anos de idade, o artista vem lidando com as consequências de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que sofreu em 2017 e afetou sua mobilidade e fala.

Nesta terça-feira (23), a ex-mulher do sambista, Babi Cruz, confirmou a internação e comentou sobre a saúde dele. “São sete anos acamados e nós chegamos com um quadro de bradicardia que foi controlado a tempo, graças a Deus, ao Ludo Mário e a força que ele tem, a resistência que o Arlindo tem”, disse nas redes sociais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA