Moderna diz que vacina contra a Covid-19 é segura e eficaz em crianças de 6 a 12 anos

Farmacêutica pretende enviar os dados ‘em breve’ às agências reguladoras da Europa e dos Estados Unidos; empresa afirma que o imunizante demonstrou uma ‘forte resposta imunológica’

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 15/12/2020 Pesquisa analisou mais de 4.753 crianças na faixa etária, que receberam duas doses em intervalos de 28 dias



A farmacêutica Moderna afirmou nesta terça-feira, 29, que a vacina desenvolvida por ela contra a Covid-19 é segura e eficaz em crianças de 6 a 12 anos. Segundo a empresa, os testes de fase 2 e 3 mostraram uma resposta “robusta” após a aplicação das duas doses na faixa etária. A Moderna afirmou que pretende enviar os dados “em breve” à Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e à Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA). “Estamos ansiosos para entrar com um processo junto aos reguladores em todo o mundo e continuamos comprometidos em fazer nossa parte para ajudar a acabar com a pandemia de Covid-19 com uma vacina para adultos e crianças de todas as idades”, afirmou Stéphane Bancel, CEO da Moderna.

Segundo a farmacêutica,”esses resultados demonstram uma forte resposta imunológica nesta faixa etária de crianças um mês após a segunda dose”. A pesquisa analisou mais de 4.753 crianças na faixa etária, que receberam duas doses de 50 µg do imunizante em intervalos de 28 dias. Os eventos adversos mais comuns foram fadiga, dor de cabeça, febre e dor no local da injeção. A Moderna acrescenta que os dados de segurança continuam a aumentar e que o estudo continuará a ser monitorado por um comitê independente de monitoramento de segurança. “Todos os participantes serão monitorados por 12 meses após a segunda dose para avaliar a proteção e segurança a longo prazo”, aponta a empresa, que alerta que os dados estão sujeitos a alterações com base na coleta de dados em andamento. Os resultados ainda serão revisados por pares.