Morador do Arizona morre de peste pneumônica, doença rara transmitida por bactéria

Esta é a a forma mais letal de infecção e pode levar à morte em até 24 horas se não tratada; paciente foi admitido em um hospital local e faleceu no mesmo dia,

Freepik Sintomas incluem febre, dor de cabeça, tosse com expectoração, que pode ser sanguinolenta, e desconforto no peito



Um caso de peste pneumônica resultou na morte de um residente no condado de Coconino Cunty, Arizona, conforme confirmado pelas autoridades de saúde locais. A doença, causada pela bactéria Yersinia pestis, é a forma mais letal de infecção e pode levar à morte em até 24 horas se não tratada. Trata-se de uma enfermidade rara, com média de sete casos mpor ano. Este é o primeiro óbito registrado na região devido a essa doença. O paciente foi admitido em um hospital local e faleceu no mesmo dia, segundo informações da Secretaria de Estado do Arizona.

A peste pneumônica afeta os pulmões e pode ser transmitida por gotículas respiratórias. No entanto, não há registros de transmissão entre humanos nos Estados Unidos desde 1924. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, tosse com expectoração, que pode ser sanguinolenta, e desconforto no peito. A doença é tratável com antibióticos, mas a detecção precoce é crucial para o sucesso do tratamento. A rapidez no diagnóstico e no início do tratamento é essencial para evitar complicações fatais.

As autoridades de saúde estão monitorando o caso de perto, e atualizações serão fornecidas conforme novas informações surgirem. A vigilância epidemiológica está sendo intensificada na região para identificar possíveis novos casos e evitar um surto. Além disso, campanhas de conscientização estão sendo realizadas para informar a população sobre os sintomas e a importância de procurar atendimento médico imediato ao suspeitar da doença.

*Com informações de Eliseu Caetano