Morre a orca Kshamenk na Argentina

Com 36 anos, ela vivia no parque aquático Mundo Marino que afirma que o motivo da morte foi um enfarte

  • 16/12/2025 16h49
Reprodução/Instagram/@mundomarino.ar Orca Kshamenk Reprodução/Instagram/@mundomarino.ar

Morreu neste domingo (14), a orca Kshamenk, última de sua espécie em cativeiro na América do Sul. A orca macho ficou conhecida como a “mais solitária do mundo”. Com 36 anos, ela vivia no parque aquático Mundo Marino, na Argentina, que afirma que o motivo da morte foi um enfarte cardiorrespiratório. A fundação se despediu do animal nas redes sociais contando sua história. Ela foi salva 1992 na baía de Samborombón.

 
Kshamenk chegou a viver alguns anos com outra orca fêmea chamada Belen. Ela foi resgatada em outra ocasião e morreu em 2000, quando estava grávida.

