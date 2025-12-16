Jovem Pan > Notícias > Mundo > Elon Musk se torna a 1ª pessoa da história a atingir fortuna de US$ 600 bilhões

Elon Musk se torna a 1ª pessoa da história a atingir fortuna de US$ 600 bilhões

Segundo a Forbes, patrimônio recorde foi impulsionado pela valorização da SpaceX, que prepara IPO para 2026

  Por Jovem Pan
  16/12/2025 13h47
Elon Musk se torna a primeira pessoa da história a atingir fortuna de US$ 600 bilhões

Elon Musk alcançou um novo marco histórico no mercado financeiro global ao se tornar a primeira pessoa a acumular uma fortuna de US$ 600 bilhões (aproximadamente R$ 3,2 trilhões), de acordo com dados divulgados pela revista Forbes nesta semana. O feito consolida o empresário na posição de homem mais rico do mundo, distanciando-o ainda mais de outros bilionários.

A escalada recente no patrimônio de Musk deve-se, principalmente, à valorização expressiva da SpaceX. A empresa de exploração espacial, da qual Musk detém cerca de 42%, atingiu um valor de mercado estimado em US$ 800 bilhões após recentes negociações de ações. O movimento ocorre em meio aos preparativos da companhia para uma oferta pública inicial (IPO), prevista para ocorrer em 2026.

Além do avanço no setor aeroespacial, a fortuna de Musk continua sustentada pelo desempenho da Tesla. A fabricante de veículos elétricos mantém uma avaliação de mercado robusta, na casa de US$ 1,5 trilhão, contribuindo significativamente para os números recordes.

O crescimento do patrimônio foi acelerado nos últimos meses de 2025. Musk já havia quebrado recordes ao superar a barreira dos US$ 500 bilhões em outubro. Analistas de mercado apontam que, caso as projeções para o IPO da SpaceX se confirmem, o empresário caminha para se tornar o primeiro trilionário da história.

